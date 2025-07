Wörnitzbrücke in Oettingen am Montag halbseitig gesperrt

Für die Wörnitzbrücke an der B466 in Oettingen steht eine routinemäßige Brückenprüfung an. Das teilt die Stadt Oettingen mit. Deshalb muss die Brücke am Montag, 4. August, von 8.30 bis 15.30 Uhr halbseitig, stadteinwärts, für den Verkehr gesperrt werden. Vor der Brücke aus Richtung Hainsfarth und am Kreisverkehr von der Umgehung aus Nördlingen kommend wird eine Ampelanlage aufgestellt. (AZ)

