Nördlingen

vor 17 Min.

Rund die Hälfte der Investitionen fließt ins Nördlinger Hallenbad

Plus Die Stadt Nördlingen will 30,4 Millionen Euro in diesem Jahr investieren – 14,5 davon entfallen auf das Hallenbad. Ein Einblick in den Haushalt für 2024.

Der tatsächliche Haushaltsplan für 2024 wird am Donnerstagabend im Nördlinger Stadtrat beschlossen. Bereits im Vorfeld wurde viel über das Werk diskutiert, so manche Maßnahme, etwa im Straßenbau oder im Kitabereich wurde eingekürzt. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt Stadtkämmerer Bernhard Kugler einen ersten Einblick in den Haushalt, wie er beschlossen werden soll.

Wie sieht der Haushalt der Stadt Nördlingen für 2024 aus?

Insgesamt liegt das Haushaltsvolumen der Stadt bei rund 101 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt der Stadt Nördlingen, quasi der Geldbeutel, aus dem die aktuellen Ausgaben bestritten werden, ist mit 70 Millionen Euro veranschlagt. Der Vermögenshaushalt, sozusagen das Sparbuch für die Investitionen, umfasst 31 Millionen Euro.

