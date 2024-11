Haare ausgerissen, Tritte: Streit zwischen zwei Frauengruppen in Disko

In einer Nördlinger Diskothek ist es in der Nacht zu Allerheiligen zu einem Streit zwischen zwei Frauengruppen gekommen. Im Verlauf dieses Streites riss laut Polizeiangaben eine 35-Jährige einer 20-jährigen Frau ein Büschel Haare aus und trat mehrfach gegen die Beine der Geschädigten. Diese habe hierdurch sichtbare blaue Flecken und Kopfschmerzen erlitten. Beide Damen hätten Alkohol getrunken. Der Grund der Auseinandersetzung ist unbekannt, so die Polizei. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. (AZ)

