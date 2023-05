Der Rieser Kulturpreis geht an Professor Hans Frei

Plus Der ehemalige Bezirks-Heimatpfleger wird für seine Verdienste um den Erhalt von Natur und Kultur des Rieses ausgezeichnet. Sein Einsatz dauert bis heute an.

Anfang der 1950er Jahre unternahm der Augsburger Schüler Hans Frei in den Sommerferien mit Schulkameraden einen mehrtägigen Radausflug von Augsburg nach Nördlingen. Der Geografie- und der Geschichtslehrer des Gymnasiums hatten den Schülern im Unterricht davon erzählt, dass man vom Nördlinger Kirchturm Daniel aus einen hervorragenden Blick auf die ummauerte Altstadt habe, dass man bei gutem Wetter fast 100 Dörfer im Umland sehen könne und, dass in den Rieser Höhlen steinzeitliche Funde gemacht worden seien. Das Interesse bei Hans Frei für das Nördlinger Ries war damit geweckt.

Er und seine Kameraden wollten das Ries aus eigener Anschauung kennenlernen und besichtigten auf ihrer mehrtägigen Radexkursion Rieser Kirchen, Burgen, Schlösser und archäologische Denkmäler wie die Ofnethöhlen, die Hohlenstein Höhle, den Ipf und den Rollenberg. Das Ries ließ Hans Frei sein ganzes späteres Berufsleben lang nicht mehr los. Frei wurde Heimatpfleger des Bezirks Schwaben, von 1970 bis 1987, und als Museumsdirektor leitete er von 1987 bis 2003 die Bezirksmuseen, wozu das Museum Kulturland Ries in Maihingen gehört, neben den Museen in Oberschönenfeld und Illerbeuren. Für seine Verdienste um das Ries erhielt Professor Dr. Hans Frei nun den diesjährigen Rieser Kulturpreis.