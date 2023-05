Elektrohandwerker? Elektroinnung Donau-Ries ist skeptisch

Franz Rebele wird im Amt des Obermeisters bestätigt. Bei der Versammlung geht es auch um den Fachkräftemangel und den Tarifvertrag.

Bei der Versammlung der Innung für Elektro- und Informationstechnik Donau-Ries haben die Mitglieder ihren Obermeister Franz Rebele für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Auch wenn der Buchdorfer Elektromeister diesen Posten gerne weiterführt, betonte er: „Ich hoffe, dass wir in dieser Periode einen Nachfolger finden.“ Seine Stellvertreter sind Joachim Sigg aus Nördlingen und Manfred Podersaunig aus Rain.

Als weitere Vorstandsmitglieder setzen sich für ihre Berufskollegen Rolf Röttinger aus Nördlingen, Ulrich Gerstner aus Monheim, Georg Eger aus Nördlingen und Michael Kotz aus Maihingen ein, sowie Wolfgang Lachner aus Rain, der außerdem als Lehrlingswart aktiv ist, und Matthias Höhenberger als neues Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss. Obermeister Rebele legte allen Mitgliedern ans Herz, die ins Wirtshaus Zum Kratzhof in Harburg gekommen waren, Veranstaltungen des Landesverbands zu besuchen.

Ausbildung zum Elektrowerker läuft nicht im Betrieb

Ob die derzeit angedachte Ausbildung als Elektrowerker sinnvoll sei, bezweifelten die Fachleute. Dabei sollen Interessierte in sieben Blockbeschulungen, die beispielsweise in Ausbildungszentren durchgeführt werden, ohne Ausbildung im Betrieb und der Berufsschule die Berechtigung erhalten, an Elektroanlagen zu arbeiten. Da meldete auch Jürgen Lang von der Berufsschule Nördlingen Bedenken an.

Die Elektrohandwerker sind derzeit auch an den Planungen für den Berufswegekompass in Harburg, um junge Leute für eine Ausbildung in ihrem Beruf zu begeistern. Geschäftsführer Christoph Schweyer machte in seinem Vortrag Vorschläge, wie das Image des Berufsstands verbessert werden könne. Er blickte 30 Jahre zurück: „Früher war es eine Ehre, ein Handwerk zu lernen.“ Wie so oft erlebt sei auch auf dem Nördlinger Stadtmauerfest wieder zu beobachten gewesen, mit welchem Elan junge Leute mitmachen bei den Aktionen. Damit sich wieder mehr wirklich für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, habe die Kreishandwerkerschaft bereits ein Marketingkonzept entwickelt unter der Dachmarke „Mein Handwerk Nordschwaben“.

Ehrennadel für Franz Rebele

Die Botschaft dahinter: „Das Handwerk kann ein attraktiver Arbeitgeber sein.“ Durch breit gestreute Social-Media-Kampagnen, Workshops sowie Beiträge im Radio, Fernsehen und in Zeitungen unter dem Motto „Mach dich begehrt!“ werden die Vorteile des Handwerks aufgezeigt und welche Ausbildung bei welcher Firma möglich ist. Mit Blick auf den Tarifvertrag meinte Rebele, dass es wichtig sei, einen guten Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auch gut zu bezahlen. Am Ende hatte sein Stellvertreter Manfred Podersaunig noch eine Überraschung für den Obermeister parat: Er überreichte dem Buchdorfer zusammen mit Geschäftsführer Schweyer die Verbandsehrennadel in Bronze des Landesinnungsverbands samt Ehrenurkunde für seine Verdienste für das Elektrohandwerk. (AZ)