Harburg

Es soll eine weitere Asylunterkunft in Harburg geben

Harburg hat mit Asylbewerbern in keiner der beiden Unterkünfte, hier die alte Turnhalle, negative Erfahrungen gemacht. Alles liefe in geordneten Bahnen, so Bürgermeister Schmidt.

Plus Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in Harburg will ein Investor zweistöckige Wohncontainer aufstellen. Bis zu 80 Personen sollen darin Platz haben.

Von Bernd Schied

Die Stadt Harburg hat bisher mit ihren Asylbewerbern keine negativen Erfahrungen gemacht. Sowohl in einer Unterkunft in der Donauwörther Straße als auch in der alten Turnhalle verlief alles so weit in geordneten Bahnen. Auf diese Tatsache verwies Bürgermeister Christoph Schmidt am Donnerstagabend im Stadtrat, als es um ein Baugesuch für ein neues Asylbewerberheim in Modulbauweise am Oberen Wannenberg ging. Ein privater Investor will auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei zweistöckige Wohncontainer aufstellen und darin bis zu 80 Personen unterbringen.

Bei den Stadträtinnen und Stadträten stieß der Antrag auf keine Vorbehalte, sodass bei nur einer Gegenstimme das gemeindliche Einvernehmen ohne große Diskussion erteilt wurde. Im Vorfeld habe es bei den unmittelbaren Anwohnern zwar durchaus Diskussionen über das Projekt gegeben, was nachvollziehbar gewesen sei, sagte Schmidt gegenüber unserer Redaktion. Zu größeren Problemen sei es jedoch bis dato nicht gekommen. Schmidt geht davon aus, dass die guten Erfahrungen aus der alten Turnhalle sich auch auf die neue Unterkunft übertrügen. Aufgestellt werden könnten die Module allerdings erst nach Zustimmung des Landratsamtes Donau-Ries, das für die Genehmigung zuständig sei.

