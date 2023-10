Experte gibt Tipps gegen glasige Äpfel

Es gibt einige Lösungsansätze für das vorwiegend optische Problem der Glasigkeit bei Äpfeln. So setzen Sie es um.

Immer wieder fällt Gartenliebhabern auf, dass ihre Äpfel glasig aussehen. Schneidet man einen betroffenen Apfel auseinander, sieht man im Fruchtfleisch transparente Stellen, die unterschiedlich groß und unregelmäßig geformt sind. Man hat festgestellt, dass es anfälligere Sorten gibt, so etwa Alkmene, Cox Orange, Gloster oder Goldparmäne. Um glasklare Ursachen herauszufinden, muss wohl tiefer nachgeforscht werden.

Grundsätzlich kommt es eher zur Glasigkeit, wenn zu viele Blätter im Verhältnis zu Früchten auf einem Baum sind. Tatsächlich sind viele Blätter – wenn der Schnitt korrekt ausgeführt worden ist – ein Hinweis auf ein Übermaß an Stickstoffversorgung aus dem Boden. Wenn natürlich – wie dieses Jahr im Landkreis Donau-Ries – die Bestäubung eingeschränkt ist, obwohl es geblüht hat, kommt es zwangsläufig zu wenigen Früchten im Vergleich zur Blattmasse. Man bekommt sogar noch mehr von Letzterer, weil kaum oder keine Früchte durch den Baumnährstoffwechsel zu versorgen sind.

Witterung im Kreis Donau-Ries trug zu Glasigkeit bei Äpfeln bei

Tatsächlich schuf die Witterung dieses Jahr zumindest am Beobachtungsort Gunzenheim ideale Voraussetzungen für Glasigkeit: Ergiebiger Regen nach einer längeren Trockenheit brachte schnelles Wachstum, bei dem Wasser in Zellzwischenräume eindrang. Stehen in Bäumen obendrein ohnehin zu viele selbstverschuldete Wasserschosse, gibt es mehr als genug Blätter. Betroffene Früchte erntet man am besten nicht zu spät und lagert sie unmittelbar danach nicht gleich zu kühl. Wenn sie später in ausreichend kühlem Lager keine Braunfäule bekommen, können sie länger halten.

Wie kann man vorbeugen? Während das Stickstoffangebot des Bodens zu reduzieren ist, hilft fleißiges Gießen während längerer Trockenphasen. Ansonsten kann man auf weniger anfällige Sorten ausweichen – wie etwa Jonathan oder Idared. Letzterer gilt als ein Geheimtipp für Diabetiker. Der „Red Idared“ ist eine vollkommen rote Mutant davon. 1935 entstand der Apfel in Idaho (USA) durch Kreuzung aus Jonathan und Wagenerapfel, zwei alten Sorten also. Seit 1942 kennt man Idared im Handel.

Auch der Idared-Baum sorgt für Herausforderungen

Mehltau und Feuerbrand sind zwei Gefahren für den Idared-Baum. Er trägt regelmäßig und reichlich, weshalb eine Ausdünnung der Früchte Sinn macht. Mittels Überwachungsschnitt gilt es, regelmäßig für neue Fruchtäste zu sorgen. Wenn also Idared nicht zur Glasigkeit neigen mag, dann sorgt er eben für andere Herausforderungen. Sein Geschmack ist es aber wert.





Steckbrief Idared:

Baum: kleinere, flachrunde Krone,

wächst im Vollertrag schwach

Schale: fast hart, glatt, leicht wachsig, bei Reife fast ganz dunkelrot

Frucht: festes und saftiges Fleisch, überwiegend süßlich – bei Lagerung nicht schrumpelnd

Blüte: früh, wenig empfindlich, guter Pollenspender

Pflückreife: Oktober (bis zur Baumreife windfest hängend)

Genussreife: Ende Oktober

Haltbarkeit: März

Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.