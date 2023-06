Harburg

12:00 Uhr

Freude, Musik und Miteinander: Was die Donau-Rieser Posaunenchöre verbindet

Ein großes Jubiläum feierte der Posaunenchorbezirk Donau-Ries am Wochenende auf der Harburg.

Plus Gegründet wird der Verband Rieser Posaunenchöre vor 100 Jahren in Löpsingen. Das Jubiläum feiern rund 100 Bläserinnen und Bläser mit Gästen auf der Harburg.

Mit einem festlichen Gottesdienst und Ansprachen von Ehrengästen wurde auf der Harburg das 100-jährige Bestehen des Posaunenchorbezirks Donau-Ries gefeiert. Das Ambiente für dieses Jubiläum hätte vom Vorbereitungsteam um Bezirksobmann Reinhard Caesperlein, Pfarrer in Heroldingen/Appetshofen, nicht besser gewählt werden können. Im malerischen Schlosshof auf der Harburg fanden weit über 100 Bläserinnen und Bläser Platz und dazu etwa 400 Gäste, die sich an den musikalischen Darbietungen erfreuten und nicht mit Beifall geizten.

Mit natürlicher Freundlichkeit leitete Bezirkschorleiterin Julia Gehring den Chor, brachte den passenden Lesungstext aus dem Matthäusevangelium mit dem Gedanken „kommt alle her, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“ ein und hatte sich für die Rückschau auf bewegte 100 Jahre des Posaunenchorbezirks eine erfrischende Fragerunde an die Musikerinnen und Musiker über ihre Beweggründe für die Chormusik ausgedacht.

