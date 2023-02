Harburg

vor 17 Min.

Gute Nachricht für Kunden: Rieswasser senkt die Preise

Plus Die Bayerische Rieswasserversorgung gibt ab 1. April ihre Einsparungen direkt an die Kunden weiter. Der Kubikmeterpreis wird somit günstiger als geplant.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Gute Nachrichten für alle Kunden der Bayerischen Rieswasserversorgung. Ab 1. April sinkt der Preis für einen Kubikmeter Trinkwasser auf 1,76 Euro. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Verbandsversammlung in Harburg. Der Rückgang ist der Gas- und Strompreisbremse des Bundes geschuldet, die am 1. Januar in Kraft getreten ist. Die sich dadurch ergebenden Einsparungen beim Strombezug hätten die BRW zu einer Neukalkulation veranlasst, sagte Werkleiter Bernd Hauber. "Wir geben damit die finanziellen Vorteile direkt an unsere Abnehmer weiter, weil wir eine Wasserversorgung ohne Gewinnerzielungsabsicht betreiben." Ursprünglich war ein Preis von 1,90 Euro vorgesehen

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen