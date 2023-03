Harburg

vor 33 Min.

Volker Heißmann begeistert die Landfrauen in der Wörnitzhalle

Komödiant und Schauspieler Volker Heißmann begeisterte die Besucherinnen und Besucher beim Landfrauentag in Harburg.

Plus Beim Landfrauentag 2023 gibt es dank des Ehrengastes viel zu lachen. Kreisbäuerin Nicole Binger und Kreisobmann Karlheinz Götz weisen aber auch auf Probleme hin.

Von Martina Bachmann

Landrat Stefan Rößle brachte auf den Punkt, was wohl für viele Besucherinnen und Besucher galt: "Es gibt heute nichts Wichtigeres als den Landfrauentag." Proppenvoll war es in der Wörnitzhalle, zahlreiche Landfrauen aber auch viele Vertreter aus der Politik, der Landwirtschaft und der Wirtschaft waren nach Harburg gekommen. Alle warteten sie auf einen besonderen Gast: Volker Heißmann. Den kennen zahlreiche Fernsehzuschauer aus der Sendung "Fastnacht in Franken", als Teil des Duos Waltraud und Mariechen.

