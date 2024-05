Harburg/Nördlingen

vor 21 Min.

Letzte Saison in Eisbrunn: Die Gutls übernehmen das Nördlinger Schlössle

Daniel und Kathrin Gutl gehen in ihre letzte Saison im Biergarten Eisbrunn in Nördlingen.

Plus Für Familie Gutl ist dies die letzte Biergartensaison in der Waldschänke Eisbrunn. Warum in Nördlingen der bisherige Pächter Ulrich Raab aufhört.

Von Matthias Link

Ein Pächterwechsel in zwei beliebten Rieser Gaststätten steht bevor: Die derzeitigen Pächter der Waldschänke Eisbrunn, Kathrin und Daniel Gutl, hören zum Ende der laufenden Biergartensaison in Eisbrunn auf, wie die Fürst Wallerstein Unternehmen mitteilen. Als Grund wird genannt, dass Familie Gutl eine neue gastronomische Chance und Herausforderung annehmen möchte: Ab Februar 2025 übernehmen sie das Nördlinger Restaurant „Schlössle“. Wie es dazu kommt.

Familie Gutl hat Eisbrunn seit 2017 gepachtet und die Gaststätte mit ihrem bayerisch-steirischen Konzept und regionalen Produkten als beliebtes Ausflugsziel etabliert. „Der Eisbrunn war und ist Herzenssache“, wird Kathrin Gutl in der Mitteilung zitiert: „Als gebürtige Möttingerin liebe ich das Ries und die regionale Küche. Als wir das Angebot bekommen haben, den Eisbrunn zu pachten, erfüllte sich der Traum der Selbstständigkeit. Wir sind Fürst Wallerstein für diese Möglichkeit sehr dankbar und freuen uns auf die abschließende Saison am Eisbrunn“. Christian Wippermann, Geschäftsführer der Fürst Wallerstein Unternehmen, dankt Familie Gutl für die guten Jahre. Eine Nachfolge-Lösung für die Waldschänke werde in den kommenden Monaten erarbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen