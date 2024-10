Ein ökumenisches Taizé-Gebet findet am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der die Herz-Jesu-Kirche in Harburg statt. Dieser Abend ist mit dem durch Kerzen erleuchteten Kirchenraum und den Gesängen dem Vorbild aus Taizé nachempfunden. Taizé steht für die besondere Art von meditativen Liedern und Gebeten. (AZ)

