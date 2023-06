Posaunenchor Donau-Ries feiert 100-jähriges Bestehen

1923 wurde der Posaunenchorbezirk Donau-Ries gegründet, mit der Zeit wollten immer mehr Kommunen einen eigenen Chor. Das Jubiläum wird nun in Harburg gefeiert.

Mit einem Augenzwinkern kann die Entstehung des Posaunenchor-Bezirks wie folgt erzählt werden: Das Ries entstand vor Millionen von Jahren durch einen Meteoriteneinschlag. Die Gesteinsmassen flogen in alle Himmelsrichtungen, übrig blieb ein konischer Trichter. Erfunden war der Schalltrichter der Blechblasinstrumente. Da dieser „Ries-Trichter“ zunächst keinen Ablauf hatte, lief er voll Wasser. Davon können auch die Bläser ein Lied singen: Das Wasser muss abfließen können, eine Öffnung, ein Ventil ist dazu nötig. Harburg war dafür geeignet. Weil das abfließende Wasser der Donau zufloss, nahm man Donauwörth zum Urland der Posaunenchöre hinzu. Ganz so heiter war die Entstehung des Posaunenchor-Bezirks Donau-Ries in Wirklichkeit allerdings nicht.

Die Posaunenchorarbeit fing vielmehr klein und bescheiden an, breitete sich aber schubweise immer weiter aus. Der erste Chor im Ries wurde 1889 in Wörnitzostheim gegründet. Weitere folgten noch vor dem Ersten Weltkrieg in Wechingen, Hohenaltheim und Ehingen. Zur Gründung des „Verbands Rieser Posaunenchöre“ kam es 1923 beim ersten Rieser Posaunentag in Löpsingen. Die Rieser Posaunentage der folgenden Jahre waren in mehrfacher Hinsicht für die Entwicklung der Posaunenchorarbeit im Ries von großer Bedeutung: Sie stärkten das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit und machten jedem Bläser deutlich, dass das Musizieren in der Gemeinschaft mit einem großen Chor ein besonders schönes Erlebnis ist. Die Berichterstattung in der Zeitung machten die Posaunenchor-Arbeit im Rieser immer bekannter und in vielen Gemeinden wuchs so der Wunsch nach einem Posaunenchor.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich viele Posaunenchöre im Landkreis Donau-Ries

Bereits 1924 beschloss der Rieser Verband sich dem Verband bayerischer Posaunenchöre in Bayern (VEP) anzuschließen. Die Posaunenchöre trafen sich jährlich zu einem Posaunentag, und nahmen bis 1938 in großer Zahl an Kirchen- und Landesposaunentagen teil. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen bereits 1948 alle bisher bestehenden Chöre ihre Tätigkeit wieder auf, und es kam in den Folgejahren zu zahlreichen Neugründungen.

Ein großer Gewinn für die Posaunenchorarbeit im Bezirk Donau-Ries war, dass Kirchenmusikdirektor (KMD) Klaus Meinzolt von 1955 bis zu seinem Ruhestand 1993 als Bezirkschorleiter mit großem Einsatz tätig war. Es folgte 1993 KMD Udo Knauer. Er kannte dieses Amt bereits, denn er war vorher Bezirkschorleiter im Dekanat Uffenheim. Im November 1994 wurde Erwin Bönnig aus Möttingen beauftragt, für den Posaunentag 1995 einen „Sonderchor“ zu organisieren. Aus diesem Chor wurde der „kleine Bezirkschor“ der bis heute besteht, sich monatlich trifft und einmal im Jahr ein Konzert spielt.

Das 100-jährige Bestehen des Posaunenchor-Bezirks Donau-Ries mit seiner reichen Geschichte wird am Sonntag, 18. Juni, im Burghof der Burg Harburg, bei schlechtem Wetter in der Wörnitzhalle Harburg mit einem Gottesdienst und Festakt gefeiert. Der Beginn ist um 10 Uhr. Dazu sind neben den Posaunenchorbläsern:innen auch die Bürgerinnen und Bürger eingeladen. (AZ)

