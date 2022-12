Schulbus rutscht in Straßengraben: 2000 Euro Schaden

Bei Schrattenhofen kam am Freitagmorgen ein Schulbus bei schneebedeckter Fahrbahn in einen Straßengraben ab. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Ein Schulbus ist am Freitagmorgen in einen Straßengraben gerutscht. Gegen 6.30 Uhr kam dieser an der Einmündung Schrattenhofen zur Staatsstraße 2221 bei schneebedeckter Fahrbahn nach links in den Straßengraben ab. Dem Polizeibericht zufolge wurde niemand verletzt. Der Schaden am Bus beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Um das Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn zu bringen, musste ein Kran eingesetzt werden. Die Staatsstraße war hierbei über mehrere Stunden hinweg gesperrt. (AZ)