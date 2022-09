Zwischen Medaillen und Monarchen: Olympia-Helfer aus Harburg erinnert sich an 1972

Plus Franz Lehar durfte bei den Olympischen Spielen in München 1972 als Helfer dabei sein. Dabei erlebte er einiges – und traf sogar den neuen König von England.

"Alles war super, ich würde es gleich wieder machen", sagt Franz Lehar über sein ganz persönliches Olympia-Erlebnis und strahlt dabei noch heute. Der 85-Jährige erlebte die Olympischen Spiele in München, die vor genau 50 Jahren – am 11. September 1972 – zu Ende gingen, hautnah. Doch er war weder Teilnehmer noch Zuschauer. Dennoch hatte er sogar die Möglichkeit, Mitglieder aus dem britischen Königshaus zu treffen.