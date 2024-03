Das ist das Programm für die Eröffnungswoche zum Haus der Kirche

Liedermacher Andi Weiss gibt ein Konzert, auch ein Zauberer wird vor Ort sein. Im Ort schreitet auch die Fertigstellung des Kirchplatzes voran.

Ein Programm mit lustigen, theologischen, musikalischen, kulinarischen und kulturellen Beiträgen hat die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde für die Eröffnungswoche vom Haus der Kirche in Wassertrüdingen zusammengestellt. Start ist am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr mit dem Konzert des christlichen Liedermachers Andi Weiss und täglich wird es bis zum Abschlussgottesdienst am Sonntag, 17. März, um 10 Uhr viele Veranstaltungen geben. Ein Kernteam um Vertrauensfrau Ruth Maurer, Diakon René van Drongelen, Brigitte Mahnke und den Pfarrern Michael Fleps und Joachim Nötzig hat mit vielen Helfern und dem Kirchenvorstand das Programm aufgestellt.

Schafkopfen ist dabei, ein Spielenachmittag und die Gelegenheit Schachspielen zu lernen, ein Konzert des Gospelchors „More than words“ und ein Vortrag über „kirchliche Räume“ wird von Dr. Christine Siegel (Neuendettelsau) angeboten. Er freut sich besonders auf das Konzert mit Andi Weiss, den zauberhaften Abend mit „Mäd Schick“ am Mittwoch, 13. März, und den Gottesdienst am 17. März mit anschließendem Mittagessen und Kaffee und Kuchen im Haus der Kirche. „Mäd Schick“ ist Klaus Hasselbacher, der Kirchenvorstand aus Markt Taschendorf gehört zum Verband christlicher Zauberer. Das Haus mit Leben füllen ist für Pfarrer Joachim Nötzig wichtig. Viele Gruppen sind bereits aktiv und deshalb soll das Haus an zentraler Stelle in der Stadtmitte neben der Stadtkirche auch mit dieser Eröffnungswoche stärker ins Bewusstsein gerückt werden, führt Nötzig aus.

Kirchplatz in Wassertrüdingen kostet 415.000 Euro

Auf der Zielgeraden ist auch die Fertigstellung des Kirchplatzes. Derzeit werden die Pflasterarbeiten rund um den Gebäudekomplex ausgeführt und in der kommenden Woche wird die große Treppenanlage als Zugang für das Dekanatsgebäude aufgebaut. Die Stadt Wassertrüdingen ist Bauherr, die Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 415.000 Euro. Eingebunden in die Kosten ist auch die Kirchengemeinde. Fördermittel von Bund und Freistaat für die Gesamtmaßnahme belaufen sich laut Stadtbaumeister André Schultz auf etwa 240.000 Euro. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird in etwa vier Wochen gerechnet. Joachim Nötzig, seit Dezember letzten Jahres im Amt, und seine Lebenspartnerin Michaela Stahl fühlen sich in Wassertrüdingen „richtig wohl“.

Es gebe ein absolut tolles ehrenamtliches Team in der Kirchengemeinde, ein gutes Klima im Pfarrkapitel und eine schöne Landschaft rund um den Hesselberg, fasst er zusammen, wohl wissend, dass gewaltige Veränderungen durch die Umsetzung des Landesstellenplans im Dekanat anstehen: Michael Fleps wird am kommenden Sonntag in Röckingen als Pfarrer installiert, bleibt aber auch weiterhin in Wassertrüdingen aktiv. Fleps hat sich für die Einweihungswoche einen „Bibliolog“ ausgewählt. Mit der Bibel in Dialog gehen und in biblische Rollen schlüpfen, ist ein neues Angebot, sich der christlichen Botschaft zu nähern. Das ausführliche Programm kann auf der Internetseite der Kirchengemeinde angesehen werden und Prospekte liegen in den Geschäften und Kirchengemeinden aus.

