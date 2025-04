Hausarzt in Paraguay nicht mehr hinter Gittern

Der Hausarzt Gerhard H. sitzt laut Angaben der deutschsprachigen Zeitung Wochenblatt, die Paraguay erscheint, nicht mehr hinter Gittern. Grund sei, dass Menschen, die älter als 70 Jahre sind, in dem südamerikanischen Land grundsätzlich als nicht haftfähig gelten. Der Mann aus dem Landkreis Donau-Ries sei unter Hausarrest gestellt worden, berichtet die Zeitung weiter, er befinde sich jetzt in Mbocayaty. Dort war der Mediziner am frühen Abend des 31. März in einem Ortsteil verhaftet worden. (AZ)

