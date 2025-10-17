Tränen am Telefon: Tausende suchen im Ries nach einem neuen Hausarzt

Wie viele Patienten derzeit im Ries genau nach einem neuen Hausarzt suchen, ist unklar. Doch es sind laut Insidern mehrere tausend Menschen, die bislang von den Praxen Dr. Roland Sonnenfroh in Oettingen, Dr. Bettina Kehrle in Wallerstein und Nordmo in Nördlingen betreut worden sind. Alle drei Praxen schließen an ihren bisherigen Standorten, das Ehepaar Nordmo eröffnet eine neue Praxis in Kaisheim und lädt Patienten ein, dorthin zu kommen. Wie reagieren andere Hausärzte in Nördlingen auf die Entwicklungen?

Dr. Georg Frank betreibt eine große Praxis für Allgemeinmedizin im neuen Ärztehaus in der Augsburger Straße in Nördlingen. Insgesamt sind dort mit ihm sechs Mediziner tätig, die sich um die Patienten kümmern. An dem Montag, nach dem die Praxisschließung von Dr. Kehrle über die Rieser Nachrichten bekannt wurde, hätten bei ihm rund 300 Menschen angerufen, auf der Suche nach einem neuen Hausarzt: „Da kamen unsere eigenen Patienten nicht mehr durch.“ Schon seit Jahren sei die hausärztliche Versorgung in Nördlingen angespannt, sagt Frank, er erinnert an die anderen Ärzte, die aufgehört haben, wie beispielsweise Dr. Susanne Gabler, oder leider verstorben sind, wie Bert Müller: „Es kehrt nie Ruhe ein.“ Immer wieder müsse man sich neuen Herausforderungen stellen.

Nach Praxisschließungen: Hausärzte stehen mit Stadt im Austausch

„Es ist einfacher gesagt als getan, neue Patienten aufzunehmen.“ Schließlich müsse man den Menschen erst einmal kennenlernen oder unter anderem seine Befunde einscannen. „Unsere Kapazitäten sind fast ausgeschöpft.“ Und machbar sei die hohe Zahl an bestehenden Patientinnen und Patienten nur durch eine gute Praxis-Organisation. Frank, der selbst für die PWG im Stadtrat sitzt, vertritt die Meinung, dass die Stadtverwaltung oder Oberbürgermeister David Wittner nur wenig dazu beitragen können, die Situation zu verändern. Schließlich arbeiteten Hausärzte freiberuflich, das sei auch ein zentrales Element bei diesem Beruf. „Wir stehen mit der Stadt im Austausch.“ Letztlich könne die nur die Rahmenbedingungen verbessern oder vermitteln.

Sebastian Völkl von der gleichnamigen Hausarztpraxis sagt, in Nördlingen könne man derzeit nur die Familienangehörigen von bestehenden Patienten aufnehmen. In Amerdingen dagegen sei man noch offen. Die Gespräche, die die Medizinischen Fachangestellten derzeit führen müssten, seien schwierig: „Eine Frau hat so am Telefon geweint, weil wir sie nicht aufnehmen können. Da war unsere Mitarbeiterin auch richtig getroffen. Das ist keine schöne Sache.“ Notfälle könnten selbstverständlich immer in die Praxis kommen, die Hausärzte seien zur Behandlung dieser Patienten verpflichtet.

Warteliste für die neue Hausarztpraxis in Kirchheim am Ries

Das Problem der Hausärzte sei derzeit, dass der Aufwand für Bürokratisches oder die Abrechnung so hoch sei: „Wir könnten mehr Menschen versorgen, wenn das nicht wäre.“ In Amerdingen sei in dieser Woche beispielsweise das Internet ausgefallen: „Dann kann ich gar nichts mehr tun.“ Zudem wäre es aus Völkls Sicht schön, wenn sich die Patientinnen und Patienten auf die neuen Gegebenheiten einstellen würden und ihren Teil dazu beitragen, dass eine Sprechstunde effizient abläuft: „90 Prozent tun das.“ Beispielsweise wissen diese Patienten genau, welche Medikamente sie einnehmen.

Danyel Atalay ist Bürgermeister der Gemeinde Kirchheim am Ries, er meldet sich per Telefon in unserer Redaktion und hat für manchen Patienten und manche Patientin eine gute Nachricht: Im Januar des kommenden Jahres eröffnet bekanntlich Peter Gang, Facharzt für Innere Medizin und Chirotherapeut, eine neue Hausarztpraxis in der Kommune. Wer jetzt einen neuen Hausarzt suche, der könne beim Kirchheimer Bürgerbüro anrufen und sich auf eine Warteliste für diese Praxis schreiben lassen, sagt Atalay: „Die haben wir in Abstimmung mit dem Arzt angelegt. Bevor die Leute nicht wissen, wie es weitergeht, können sie sich bei uns melden.“ Diese Nachricht richtet der Bürgermeister nicht nur an die Kirchheimer: „Das betrifft ja das ganze Ries.“ Die neue Praxis entsteht in den Räumlichkeiten des ehemaligen Zisterzienserinnen-Klosters. Dr. Berthold Hirsch hatte seine Praxis in Kirchheim zum Jahresbeginn geschlossen.

Vergleichsweise optimistisch blickt Jürgen Busse, Vorstandsvorsitzender des gKU, zu dem auch das Nördlinger Stiftungskrankenhaus gehört, auf das Thema: Nördlingen sei ein attraktiver Praxisstandort, die Stadt wachse, es gebe weiterführende Schulen - da werde sich doch jemand finden lassen müssen. In Wallerstein, im ländlichen Umfeld, sehe es schon anders aus.