Hausarztpraxis Kehrle in Wallerstein schließt: Was Patienten jetzt wissen müssen

Zahlreiche Patientinnen und Patienten in und um Wallerstein werden sich in den nächsten Wochen einen neuen Hausarzt suchen müssen. Dr. Bettina Kehrle schließt ihre Praxis in der Marktgemeinde, sie bietet nur noch bis zum 30. Oktober eine reguläre Sprechstunde an. In Maihingen hat Dr. Visnja Maljak ihre Zelte bereits abgebrochen. Doch für ihre Patienten gibt es eine gute Nachricht: Sie finden die Medizinerin künftig in einer anderen Praxis im Ries.

Denn Dr. Maljak wird am 1. Oktober die Praxis des verstorbenen Mediziners Dr. Bert Müller am Kastanienbaum in Nördlingen übernehmen. Dieser Schritt sei eine große Chance für ihre berufliche Zukunft, sagt Maljak. Nach reiflicher Überlegung habe sie entschieden, sich um die Übernahme zu bewerben und Maihingen aufzugeben. „Ich weiß, dass dies für die Gemeinde nicht einfach ist und Enttäuschungen auslöst“, sagt sie gegenüber unserer Redaktion. Für ihre künftige Wirkungsstätte habe sie relativ schnell eine neue Zulassung, also einen Arztsitz, von der Kassenärztlichen Vereinigung erhalten. „Das war notwendig, weil Nördlingen in einem anderen Planungsgebiet als Maihingen liegt.“ Den dortigen Sitz habe sie aufgegeben. Maljak lädt alle ihre bisherigen Patienten ein, in ihre künftige Praxis zu kommen. Sie habe auch noch Aufnahmekapazitäten. Übernehmen werde sie zwei Arzthelferinnen der früheren Praxis Müller. Hinzu kämen ihre beiden Mitarbeiterinnen aus Maihingen. Gleich blieben zudem das medizinische Leistungsangebot sowie die Öffnungszeiten.

Zwei Arztpraxen im Nordries schließen

Anders sieht es im Fall von Dr. Kehrle aus. Wie die Medizinerin im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt, gebe es keinen Nachfolger für ihre Praxis. Kehrle betont, sie habe viele Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung geführt, habe selbst versucht, über Praxisbörsen oder Kollegen einen Nachfolger für die Patienten zu finden. Doch das sei leider vergeblich gewesen: „Es findet sich einfach niemand, der das weitermacht.“ Die Entscheidung, die Praxis zu schließen, habe sie nicht über Nacht getroffen, im Gegenteil, sie habe viele schlaflose Nächte mit der Sorge verbracht, wie es weitergehen könne. Dass sie diesen Schritt gehe, dafür gebe es eine Liste von Gründen, so Kehrle. Mit der wichtigste seien die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die seien so ausgelegt, dass Einzelpraxen auf dem Land nicht mehr überlebten. „Wir versorgen viele Ältere, das ist zeitaufwendig und das mache ich auch gerne. Aber die Rahmenbedingungen stimmen nicht.“ Kehrle hatte die Wallersteiner Praxis 2019 von Dr. Wolfgang Müller übernommen, zuvor hatte sie in Amerika gearbeitet.

Kehrle bietet ihren Patienten an, ab dem 3. November Kopien ihrer Akten zu bekommen. „Patientenakten sind Eigentum des Arztes, wir sind aber verpflichtet, Einsicht zu gewähren.“ Zudem müsse sie selbst die Akten zehn Jahre lang aufbewahren - wer also später Bedarf habe, könne sich auch dann noch an sie wenden. In den Akten fänden sich Aufzeichnungen, die sie selbst bei Patientenbesuchen gemacht habe oder Laborergebnisse. Facharztbriefe aber nicht - da müsse man beim jeweiligen Kollegen nachfragen. Die medizinischen Fachangestellten (MFA) hätten bereits teils eine neue Stelle: „Jeder Kollege nimmt eine gut ausgebildete MFA mit Kusshand.“ Kehrle selbst wird künftig im Landkreis Heidenheim praktizieren. Wo genau, ist noch nicht klar, die Entscheidung des Zulassungsausschusses steht noch aus.

Sebastian Völkl, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Nordschwaben, sieht in den beiden Praxisaufgaben eine deutliche Schwächung der Arztversorgung im gesamten Nordries. Das sei außerordentlich schade. Freilich gelte es, die Entscheidungen der beiden Kolleginnen zu respektieren.