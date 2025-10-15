Hausarztpraxis Nordmo aus Nördlingen zieht um

Die Hausarztpraxis Nordmo in Nördlingen schließt zum 12. Dezember 2025. Das kann für die Patientinnen und Patienten von Dr. Carmen und Erlend André Nordmo eine schlechte Nachricht sein, muss es aber nicht. Denn die beiden Mediziner werden zwar künftig nicht mehr direkt am Nördlinger Marktplatz praktizieren, dafür an einem anderen Ort im Landkreis Donau-Ries.

Die Praxis zieht nach Kaisheim um. Dort soll es bereits am 29. Dezember in neuen, barrierefreien Räumen weitergehen, bestätigen die beiden. Carmen Nordmo sagt, es gebe bereits eine Liste von Patienten, die angekündigt hätten, sich auch in Zukunft von den beiden Medizinern in Kaisheim behandeln zu lassen: „Wir haben auch viele Patienten aus dem Raum zwischen Nördlingen und Donauwörth, für die ist es teilweise sogar eine Erleichterung, wenn die Praxis umzieht.“ Schlicht, weil der Fahrtweg nicht mehr so lang ist und die Parkplatzsuche in der Nördlinger Altstadt wegfällt. Wer sich jedoch einen anderen Hausarzt suchen möchte, der könne in den nächsten Wochen in die Praxis kommen und sich seine Patientenakte elektronisch auf der Versichertenkarte speichern lassen. Ein neuer Hausarzt hat dann wieder Zugriff auf die Daten. „Wir haben auch Patienten aus Dinkelsbühl und Bopfingen, die möchten vielleicht aufgrund der Wegstrecke nicht mit nach Kaisheim kommen. Aber wir laden alle Patienten herzlich ein, nach Kaisheim zu kommen.“

Praxis Nordmo betreut Altenheime in Nördlingen weiterhin

Warum die Nordmos Nördlingen verlassen? Die Stadt selbst gefalle ihnen, betont Carmen Nordmo. Und man wolle auch künftig die Versorgung der Nördlinger Alten- und Pflegeheime sowie der Lebenshilfe sicherstellen: „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die langjährige und vertrauensvolle Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner fortzusetzen“, werden die beiden Mediziner in einer Mitteilung der Stadt Nördlingen zitiert. Hauptsächlich familiäre Gründe hätten zu der Entscheidung geführt, mit der Praxis umzuziehen: „Der Umzug erleichtert uns die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erheblich.“ Gemeinsam hat das Paar vier Kinder.

Pressesprecherin Helena Ott teilt mit, dass die Stadt Nördlingen vom bevorstehenden Wegzug von Dr. Carmen und Erlend Nordmo überrascht worden sei. Sie dankt dem Ärzteehepaar im Namen der Stadt für ihr großes Engagement in den vergangenen viereinhalb Jahren. Die beiden hatten damals die Praxis von Bernhard Schulze übernommen. Die Gemeinschaftspraxis Nordmo sei ein wichtiger Bestandteil der hausärztlichen Versorgung in Nördlingen gewesen. Mit Kompetenz, Herzlichkeit und großem Einsatz hätten Dr. Carmen und Erlend Nordmo das Vertrauen vieler Patientinnen und Patienten gewonnen.

Praxen Kehrle in Wallerstein und Sonnenfroh in Oettingen schließen

Ihr Weggang sei ein spürbarer Verlust für die Stadt, so Ott weiter, zugleich habe man Verständnis für die familiären Beweggründe. Besonders wichtig sei nun, dass die medizinische Versorgung der bisherigen Patientinnen und Patienten weiterhin sichergestellt sei. In diesem Zusammenhang stehe die Stadt bereits im Austausch mit weiteren niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, um eine stabile hausärztliche Versorgung auch künftig gewährleisten zu können. Die Stadt danke der Praxis Nordmo ausdrücklich für die Weiterbetreuung ihrer Patientinnen und Patienten sowie für das fortgesetzte Engagement in den Nördlinger Alten- und Pflegeeinrichtungen und bei der Lebenshilfe.

Der Umzug der Praxis Nordmo ist nicht die einzige Veränderung der hausärztlichen Versorgung im Ries. Wie berichtet, schließt Dr. Bettina Kehrle ihre Praxis in Wallerstein, gleiches hat Dr. Roland Sonnenfroh in Oettingen angekündigt (Bericht folgt). Dr. Visnja Maljak hat ihre Praxis in Maihingen geschlossen und die des verstorbenen Mediziners Bert Müller am Kastanienbaum in Nördlingen übernommen.