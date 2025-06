Eine Hausfrau aus dem Ries ist am Donnerstag vor dem Amtsgericht gestanden, weil sie im vergangenen Jahr dreimal in einem Dorfladen im Ries diverse Lebensmittel einkaufte und diese mit ihrer EC-Karte bezahlte – das Konto war jedoch nicht gedeckt. Die Staatsanwaltschaft warf der Angeklagten daher Betrug in drei Fällen vor.

