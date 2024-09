Ladendieb bestiehlt Geschäft trotz Hausverbot

Eine Angestellte eines Verbrauchermarktes hat am Dienstag einen Ladendieb in Nördlingen in flagranti ertappt. Laut Polizeibericht fiel der 25-Jährige der Angestellten in der Maria-Penn-Straße auf, da er in diesem Geschäft ein Hausverbot hat. Die Frau sprach den 25-Jährigen daraufhin an und stellte fest, dass er Lebensmittel im Wert von etwa zehn Euro in seinen Jackentaschen versteckt hatte. Der Diebstahl sowie das missachtete Hausverbot wurden bei der Polizei angezeigt. (AZ)

