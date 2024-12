Party an Heiligabend: Das ist in der Nördlinger Altstadt geboten

An Heiligabend hat der Weihnachtsmarkt in Nördlingen schon geschlossen, also wechseln die Gäste von den Glühwein-Buden in die Kneipen. Seit mehr als vierzig Jahren pflegen viele in der Stadt den Brauch, sich am Vormittag des 24. Dezember in den Bars zu treffen und Weihnachten schon mal vorzufeiern. Auch dieses Jahr sind die altbewährten Kneipen mit dabei, aber auch neue Formate mischen seit ein paar Jahren erfolgreich mit.

Veronika Ellecosta Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heiligabend Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis