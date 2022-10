Besserer ÖPNV in Fremdingen: Merkt will Reaktivierung der Hesselbergbahn

Plus Teilweise präsentiert sich Fremdingen beim Heimat-Check gut, doch in manchen Bereichen bewerten die Menschen die Gemeinde schlechter. Warum Bürgermeister Merkt einiges anders sieht.

Zufrieden ist Bürgermeister Frank-Markus Merkt nicht mit dem Ergebnis des Heimat-Checks - kein Wunder, schließlich landet seine Gemeinde auf Rang 31 von 44 Kommunen im Landkreis: "Da hätte ich mir eine andere Platzierung gewünscht, aber es haben gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung teilgenommen." Die Einordnungen von 53 Personen sind in der Tat nicht repräsentativ, bieten aber ein Stimmungsbild. Und so sagt auch Merkt: "Einige Dinge bestätigen uns, bei anderen bin ich anderer Meinung."