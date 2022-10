Heimat-Check

Das ist der Heimat-Check für Nördlingen: Hier "leben ist eine geile Sache"

Plus Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in Nördlingen wohl. Doch unter anderem in diesen Bereichen muss sich aus ihrer Sicht mehr tun: Verkehr, Angebote für Junge und Klimaschutz.

Von Jan-Luc Treumann

Nördlingen ist in vielerlei Hinsicht top – das zeigt das Ergebnis unseres Heimat-Checks: im Ranking aller Kommunen im Landkreis auf Platz fünf, bei der Lebensqualität sogar auf Rang vier. Die Beteiligung in Nördlingen mit 692 Personen war besonders hoch und zeigt also ein interessantes Stimmungsbild. Denn Nördlingen schneidet nicht in jedem Bereich gut ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

