Hat Amerdingen das beste Angebot für Kinder im Landkreis?

Plus Amerdingen hat laut Heimat-Check für Kinder und Jugendliche viel zu bieten, ebenso bei der Gesundheitsversorgung. Von einem Ergebnis ist der Bürgermeister überrascht.

Für Kinder und Jugendliche ist Amerdingen top – das ist das Ergebnis des Heimat-Checks, der Umfrage unserer Zeitung aus dem August. Zwar haben für die Gemeinde nur 25 Personen abgestimmt, dennoch gibt das Ergebnis ein kleines Stimmungsbild. Dass dieses für Jüngere so gut ausfällt, ist für den Bürgermeister nachvollziehbar. Da sei einmal das Kinderhaus.