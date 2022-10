Hat Deiningen die höchste Verkehrsbelastung im Ries?

Plus Beim Heimat-Check bewerten die Menschen in Deiningen den Verkehr schlecht. Dafür schneidet die Kommune gut beim Angebot für Senioren sowie Kinder und Jugendliche ab.

Der Vorsprung ist klein, aber dennoch: Im Gesamtranking hat Deiningen Kommunen wie Oettingen oder Donauwörth hinter sich gelassen – das ist das Ergebnis des Heimat-Checks, der Umfrage unserer Zeitung. Im Landkreis steht die Rieser Gemeinde auf Rang 13, 45 Personen haben abgestimmt und liefern so ein Stimmungsbild aus der Gemeinde. Während man sowohl bei den Angeboten für jüngere als auch ältere Personen punkten kann, wird dafür die Verkehrsbelastung als sehr hoch eingeschätzt.