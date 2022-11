Heimat-Check

vor 16 Min.

Marktoffinger Bürgermeister sagt: "Der Einzelhandel ist bei uns tot"

Die Bürgerinnen und Bürger bewerten die Gastronomie in Marktoffingen sehr gut.

Plus Die Menschen bewerten den Handel in Marktoffingen miserabel. Die Gastronomie steht landkreisweit auf Platz vier, doch Helmut Bauer sieht diese als noch viel besser an.

Von Jan-Luc Treumann

Marktoffingen habe seine Defizite, sagt Bürgermeister Helmut Bauer – doch seine Gemeinde sehe er grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt. Im Heimat-Check, der Umfrage unserer Zeitung, liegt die Gemeinde auf Rang 30, leicht unter dem Durchschnitt aller Kommunen. Im Gespräch erklärt der Bürgermeister, was sich für einen Dorfladen ändern müsse und wie Bauer die ärztliche Lage bewertet.

