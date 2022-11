Heimat-Check

Umfrage zeigt: So gut lässt es sich in Ederheim leben

Plus Ederheim steht beim Heimat-Check gut da, die Menschen sehen ein gutes Angebot für Kinder und Jugendliche. Kritik gibt es hinsichtlich der Straßenarbeiten in Hürnheim.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Nur vier Kommunen im Landkreis Donau-Ries haben eine höhere Lebensqualität als Ederheim – so lautet das Ergebnis des Heimat-Checks, der großen Umfrage unserer Zeitung. In Ederheim haben sich 35 Personen beteiligt, kein repräsentativer Wert, aber ein Stimmungsbild. Die Zweite Bürgermeisterin Silvia Schröppel freut sich über das Ergebnis: "Das ist toll, aber es ist auch so, wir haben die Natur um uns herum, am Riesrand ist es wunderschön." Dazu käme das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Es ist nicht der einzige Bereich, in dem die Kommune gut abschneidet.

