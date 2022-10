Heimat-Check

18:00 Uhr

Wallerstein im Landkreis auf Rang drei, doch die Jugend ist unzufrieden

Plus Der Zweite Bürgermeister Georg Stoller zeigt sich leicht überrascht, dass die Sauberkeit in Wallerstein so hoch bewertet wird. Warum ein Jugendhaus nicht so einfach umzusetzen ist.

Bronze für Wallerstein: Im Ranking aller Kommunen im Landkreis Donau-Ries steht Wallerstein auf Platz drei. Das jedenfalls hat die Heimat-Check-Umfrage unserer Zeitung ergeben, bei der 84 Personen für die Gemeinde abgestimmt haben. Am besten bewerten die Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit mit einem Wert von 8,9 – bei insgesamt zehn zu vergebenen Punkten. Dahinter folgen Sauberkeit und Lebensqualität. Daneben gibt es noch weitere gute Aspekte.

