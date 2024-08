Das ist bei den Heimattagen in Neresheim geboten

Der Höhepunkt des Heimattage-Jahres auf dem Härtsfeld steht bevor: Am Wochenende vom 6. bis 8. September jagt in Neresheim eine Veranstaltung die andere. Beim großen Landesfestumzug werden knapp 100 Gruppen aus dem ganzen Land erwartet. Ehrengast ist Vize-Regierungschef und Landesinnenminister Thomas Strobl.

Es ist das zweite große Festwochenende auf dem Härtsfeld in Neresheim und traditionell stehen bei den Heimattagen Brauch, Trachten, Traditionen und Tänze aus ganz Baden-Württemberg im Mittelpunkt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Programm freuen. Auftakt ist am Freitag, 6. September, mit der Verleihung der Heimatmedaille um 16 Uhr in der Härtsfeldhalle. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski überreicht sie zehn Persönlichkeiten aus dem Land, die sich ehrenamtlich um die Förderung und Pflege der Heimat verdient gemacht haben. Unter ihnen ist auch der Neresheimer Alfons Kinzler.

Heimattage Neresheim werden am 6. September um 19 Uhr eröffnet

Um 19 Uhr wird das Fest eröffnet mit dem Fahneneinmarsch und dem Bieranstich im Festzelt auf dem Bahnhofsgelände. Daran beteiligt sind 22 Gruppen und Vereine aus der Gesamtstadt Neresheim sowie Fahnenschwinger aus der italienischen Partnerstadt Bagnacavallo. Und dann geht’s rund: Dafür, dass kein Auge trocken bleibt und dass es niemand auf den Sitzen hält, sorgt ab 20 Uhr das „Hofbräu-Regiment“, die Hauskapelle von Grandl‘s Festzelt beim Oktoberfest auf dem Cannstatter Wasen. Der Eintritt ist frei, es werden allerdings Karten benötigt.

Am Samstag, 7. September, ist in der Stadt und auf dem Festgelände buntes Treiben. Von 14 bis 18.30 Uhr gibt es Programm und Bewirtung an der großen Bühne auf dem Marienplatz und im Festzelt auf dem Bahnhofsgelände. Bereits am Vormittag um 10.30 Uhr begeht die Stadt mit einem Festakt im Stadtgarten das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Bagnacavallo in der italienischen Emilia-Romagna. Um 19 Uhr steigt im Festzelt der Brauchtumsabend, ausgerichtet vom Landesverband der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg, bei dem Trachtenträger:innen und Trachtenträger ihr Können bei Tanz, Musik und Mundart präsentieren. Um 21 Uhr steigt die Party mit „The Brassidents“. Ihr einzigartiger Sound, so heißt es, soll für einen gelungenen musikalischen Ausklang des Tages im Festzelt sorgen.

Frühschoppen, Umzug: Das weitere Programm der Heimattage

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen im Festzelt, bei dem der Musikverein Elchingen für gute Unterhaltung sorgt. Um 11 Uhr ist ein ökumenischer Festgottesdienst in der Abteikirche auf dem Ulrichsberg. Zelebrieren werden ihn Diözesanadministrator Dr. Clemens Stroppel, der bis zur Ernennung eines neuen Bischofs die Diözese Rottenburg-Stuttgart leitet, und die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz. Für die musikalische Begleitung sorgen die Stadtkapelle Neresheim und der Gesangverein Liederkranz.

Der Startschuss für den großen Landesfestumzug durch Neresheim fällt um 14 Uhr. 92 Gruppen haben sich dazu angesagt. Angeführt wird der Zug vom Landesverband der Fahnenschwinger und von der Bürgerwehr Neresheim. Unter den weiteren Teilnehmern sind außer Vereinen aus der Gesamtstadt Neresheim etwa der Verein Staufersaga aus Schwäbisch Gmünd, der Heimat- und Trachtenverein Aalen und ein historischer Mühlenwagen der Heimatsmühle Aalen, der Trachtengau Schwarzwald, Winzergruppen oder der Fürstenzug Untergrönimgen. Den Abschluss bildet die Stadtkapelle Weinheim als Repräsentant der Stadt, in der die Heimattage im kommenden Jahr stattfinden. Sie alle sollen für ein eindrucksvolles Bild sorgen, um die Traditionen des Landes Baden-Württemberg zu präsentieren. Danach übergibt Minister Strobl die Heimattage-Fahne an den Vertreter der Stadt Weinheim als der Ausrichterin der Heimattage im kommenden Jahr. Die Fahne wurde im Neresheimer Rathaus verwahrt, nachdem sie Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor ziemlich genau einem Jahr in Biberach an die Bürgermeister Thomas Häfele (Neresheim), Norbert Bereska (Nattheim) und Dirk Schabel (Dischingen) übergeben hatte.

Im Festzelt gestalten die Original Härtsfelder Musikanten um 16 Uhr für den festlichen Ausklang. Für einen Gänsehautmoment und ein gebührendes Ende der Heimattage wird die Bürgerwehr Lauchheim um 20 Uhr mit dem Zapfenstreich im Stadtgarten sorgen.