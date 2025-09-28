Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Heinrich del Core begeistert in Nördlingen: Humorvolle Einblicke in Großelternschaft

Nördlingen

Heinrich del Core wird in Nördlingen gefeiert: Seine Baby-Geschichten begeistern das Publikum

In seinem neuen Programm berichtet der Schwabe, wie er Opa wird. Dass es heute oft eine Party gibt, um das Geschlecht des Babys zu verraten, wird zum Thema.
Von Anton Kutscherauer
    • |
    • |
    • |
    Heirnich del Core hat das Publikum im ausverkauften Klösterle begeistert.
    Heirnich del Core hat das Publikum im ausverkauften Klösterle begeistert. Foto: Anton Kutscherauer

    So einfach kann gute Comedy funktionieren: Da stellt sich einer ohne viel Aufhebens auf eine Bühne und beginnt lustige Geschichten aus seinem Alltag als Ehemann, Familienvater und vor allem als angehender Opa zu erzählen – und hat nach kurzer Zeit die Herzen des Publikums erobert. „Juhuu, meine Frau wird Oma!“ heißt das neue Programm von Heinrich del Core, das er im ausverkauften Nördlinger Stadtsaal Klösterle vorstellte.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden