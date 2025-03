Frau stiehlt in Nördlingen vier Quarkbällchen

Ein Diebstahl hat sich am Dienstagmittag in Nördlingen ereignet. Eine 73-Jährige hatte offenbar Heißhunger auf etwas Süßes, wie es im Polizeibericht heißt, und beschloss, diesen in einem Verbrauchermarkt in der Hoferstraße zu stillen. Die Frau steckte vier Quarkbällchen in ihre Jackentasche, bezahlte diese allerdings nicht. Eine Angestellte beobachtete die Frau zuvor und zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. (AZ)

