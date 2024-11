Beschädigte Heizkörper in Gemeinschaftsunterkunft: Polizei ermittelt gegen Bewohner

Bei einer Überprüfung in einer Gemeinschaftsunterkunft Am Hohen Weg stellte man fest, dass in einem Zimmer Heizkörper beschädigt waren. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ermittlungen ergaben, dass die Bewohner des Zimmers diese mutwillig bemalt und verbeult hatten. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Gegen die Bewohner wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)

