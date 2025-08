Henkergasse in Nördlingen wird für Feier gesperrt

Am Mittwoch, 13. August 2025, wird die „Henkergasse“ in Nördlingen auf Höhe der Hausnummer 6 in der Zeit von 15 Uhr bis etwa 18.30 Uhr aufgrund der Feier zum Abschluss der umfangreichen Straßenbauprojekte der „Henkergasse“, „Münzgasse“ und „An der Reimlinger Mauer“ vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Eine Umleitung des Verkehrs werde nicht eingerichtet. Der Anliegerverkehr sei bis zur Hausnummer 6 weiterhin frei. Die Einbahnstraßenregelung werde für den genannten Zeitraum aufgehoben. Die Stadt Nördlingen bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Beachtung und bedankt sich für das Verständnis während der Veranstaltung. (AZ)

