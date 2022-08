Die Theatergruppe Riesrandstadel probt für "Heiliger Antonius"

Die Aufführungen der Theatergruppe aus Herblingen und Hochaltingen finden im Herbst statt. Premiere ist am 1. Oktober, doch auch vorher gibt es Vorstellungen.

In den Nordriesdörfern Herblingen und Hochaltingen heißt es „Endlich wieder Theater“. Nach zweijähriger Pause dürfen sich die Laienspieler wieder treffen, um ein neues Theaterstück einzustudieren. Das auserwählte Stück von Bernd Gombold trägt den Titel „Heiliger Antonius“.

Die altbewährten Spieler konnten nach der längeren Pause reaktiviert werden, um wieder einen großen Teil ihrer Freizeit zu investieren und dem treuen Publikum humorvolle Abende zu bieten.

Vorstellungen des Riesrandstadels am 25. September

Am 1. Oktober findet die Premiere statt. Bereits am Sonntag davor, also am 25. September, ist um 14 Uhr die Kinder- und Seniorenvorstellung, bei der Kindern bis 14 Jahren und Senioren im Rentenalter freier Eintritt gewährt wird. Die weiteren Abendvorstellungen sind am Sonntag, 2. Oktober, Samstag, 8. Oktober, Sonntag, 9. Oktober, Freitag, 14. Oktober sowie Samstag, 15. Oktober. Der Vorhang öffnet sich jeweils um 19.30 Uhr.

Ab dem 5. September können Plätze reserviert werden, telefonisch bei Familie Zwickel unter 09086/920155, täglich zwischen 17 und 20 Uhr. (AZ)