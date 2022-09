Theatergruppe Riesrandstadl spielt "Heiliger Antonius"

Ab dem kommenden Montag, 5. September, gibt es Karten für die Vorstellungen. Vor der Premiere wird es eine besondere Aufführung geben.

Nach zwei Jahren Pause freuen sich die Hochaltinger und Herblinger, wieder Besucher zum Theater im Riesrandstadl begrüßen zu dürfen. Mit dem Stück "Heiliger Antonius" von Autor Bernd Gombold wird eine ländliche Komödie in drei Akten gespielt. Die coronabedingte Pause wurde auch genutzt, um eine moderne Lüftungsanlage in der Festhalle zu installieren.

Seit mehr als 25 Jahren wird bereits Laientheater im Riesrandstadl gespielt. Schon seit jeher sind die beiden Dörfer Herblingen und Hochaltingen in einer Pfarrei vereint und nutzten die Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Hochaltingen gemeinsam für den sonntäglichen Gottesdienst. Dies gelingt auch meist einvernehmlich. Anders als bei dem diesjährigen Theaterstück: Seit Generationen tief zerstritten sind die beiden Ortschaften Ober- und Unterochsenheim. Denn dummerweise steht die gemeinsame Dorfkirche mit der hölzernen Statue des heiligen Antonius genau auf der Gemarkungsgrenze.

Zermürbt vom Dauerclinch erleidet der Pfarrer einen Nervenzusammenbruch

Zermürbt vom Dauer-Clinch des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Hermann Hägele (Johann Sandmayer) aus Oberochsenheim und seiner Stellvertreterin Frida Oechsle (Andrea Förschner) aus Unterochsenheim hat der Pfarrer einen Nervenzusammenbruch erlitten. Seine Vertretung, Pfarrer Sebastian Schimmelmann (Tobias Zwickel), wird von der resoluten Pfarrhaushälterin Erna (Roswitha Braun) und der guten Seele Maria, (Carolin Kühnl) einer Italienerin, die in ihrem Eifer einiges falsch versteht, bereits erwartet. Der Aushilfspfarrer glaubt optimistisch, die Streithähne versöhnen zu können. Schnell wird er eines Besseren belehrt.

Die Einzigen, die sich verstehen, sind die beiden Kinder der verfeindeten Pfarrgemeinderatsvorsitzenden; Sabine, die Organistin (Hermine Sprößer-Hach), und Peter, der Mesner (Joshua Kilian). Dann taucht der bischöfliche Ordinariatsdirektor Dr. Dr. Matthäus von Heiligenberg (Erwin Zwickel) auf und alle glauben, es sei wegen der Streitigkeiten ...

Sondervorstellung für Kinder und Senioren

Die Premiere findet am Samstag, 1. Oktober, statt. Die Kinder- und Seniorenvorstellung wird bereits am Sonntag, 25. September, gegeben. Kinder bis 14 Jahre und Senioren haben bei diesem Termin freien Eintritt. Die weiteren Abendvorstellungen werden am Sonntag, 2. , Samstag, 8., Sonntag, 9., Freitag, 14. , sowie Samstag, 15. Oktober, stattfinden. Der Vorhang öffnet sich jeweils um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18.30 Uhr und es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Ab dem kommenden Montag, 5. September, können Plätze bei Familie Zwickel unter der Telefonnummer 09086/920155 täglich zwischen 17 und 20 Uhr reserviert werden. Der Eintritt kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis zwölf Jahre. (AZ)