Fahrzeuge streifen in Herkheim: 8000 Euro Schaden

In Herkheim überholt eine Pkw-Fahrerin eine Radfahrerin vor einem Kurvenbereich. Als sie wieder einscheren will, kommt ihr ein Traktor samt Hänger entgegen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von 8000 Euro ist es am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr in Herkheim gekommen.

Eine 32-Jährige überholte vor einem Kurvenbereich eine Radfahrerin mit ihrem Pkw. Als sie vor der Radfahrerin wieder einscheren wollte, kam ihr ein 23-jähriger Traktorfahrer samt Hänger entgegen, welche sie aufgrund der Kurve nicht sehen konnte.

Wie die Polizei berichtet, kam es zum Streifschaden zwischen den beiden Fahrzeugen. Es wurde niemand verletzt.

Der Schaden entstand am Pkw, der Traktor hingegen wurde nicht beschädigt, da der Kontakt mit den Reifen stattfand. (AZ)