Herkheim

vor 49 Min.

Herkheim ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen

Bei der Bürgerversammlung in Herkheim kündigte Stadtkämmerer Bernhard Kugler an, dass eine Fotovoltaikanlage auf der örtlichen Kita geplant werde.

Plus Bei der Bürgerversammlung im Nördlinger Stadtteil geht es auch um den Verkehr. Ein Besucher meint, er fühle sich abgehängt. OB Wittner sieht das anders.

Von Gitte Händel

Lob gab es im Nördlinger Stadtteil Herkheim für Oberbürgermeister David Wittner. Ortssprecher Michael Stiller sagte in seiner Begrüßung, der OB sei „am Puls der Zeit, er nimmt sich der Anliegen unserer Dörfer an“. Dass die Herkheimer und Herkheimerinnen dies auch schätzen, zeigte sich bei der Bürgerversammlung im voll besetzten Gemeindezentrum.

Wittner wollte seine Ausführungen kurz halten, damit Zeit für die Herkheimer Themen blieb. Das tat er dann auch. Er hob die gute mittelständisch geprägte Unternehmensstruktur in Nördlingen hervor, die über die Einnahmen bei der Gewerbesteuer noch für eine gute finanzielle Lage der Stadt sorge. Die „Mannschaft“, das Personal der Stadt, sei über die Jahre relativ konstant geblieben, was eher die Ausnahme sei. Er lud dazu ein, sich den Baufortschritt am Hallenbad über die Webcam anzusehen und kündigte eine Führung an, wenn der Rohbau fertig ist.

