Herkheimer Ortsschild mit Graffiti beschmiert

Der Täter sprüht Buchstaben auf das Ortsschild. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Herkheim hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagmorgen das Willkommensschild der Gemeinde beschmiert. Der Täter sprühte rot-orange-farbene Buchstaben auf das Schild, welches am Ortseingang von Reimlingen kommend steht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)