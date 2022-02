Lichtmess: Was das Brauchtum für die Menschen im Ries bedeutete

Plus Am 2. Februar geht die Weihnachtszeit zu Ende. Der Lichtmesstag hatte aber noch andere Bedeutungen für die Menschen im Ries.

Mit „Mariä Lichtmess“, wie der Tag nach einer Legende aus dem 5. Jahrhundert auch genannt wird, endet bei uns die Weihnachtszeit. Dieser 2. Februar war ein ganz besonderer Tag im Bauernjahr wegen seiner biblischen Nennung im 3. Buch Mose. Auch Lukas nimmt die Vorschriften über die Beschneidung am 8. Tag nach der Geburt, die Reinigung der Frau und Heiligung der Erstgeburt nach 40 Tagen mit der Geschichte über „die Darstellung Jesu im Tempel“ in sein Evangelium auf. Es verbanden sich später aber auch Zahlungsfristen, zeitliche Fixierungen von Arbeitsverhältnissen sowie der Beginn des sogenannten Bauernjahres. Außerdem gehörte der 2. Februar zu den Lostagen, auf den sich manche volkstümlichen Bräuche, Sprichwörter, Reime und Wetterregeln bezogen.