Was vom ehemaligen Obst- und Gartenbauverein in Heroldingen geblieben ist

Plus Diesmal stammt der Beitrag über abgegangene Vereine aus Heroldingen. Dort gibt es zwar keinen Gartenbauverein mehr, aber noch immer viele engagierte Menschen.

Während einer Generalversammlung erwiderte ein Heroldinger den Kommentar eines Kameraden: „Os sen doch koi Gartabauvrei!“ Damals, vor 20 Jahren, ging es um Änderungsvorschläge für die örtliche Feuerwehrsatzung, um nicht als „wildr Haufa“ zu gelten. Mit dieser Aussage verdeutlichte der Mann einen Zustand, der bis heute besteht: Heroldingen hat keinen Obst- und Gartenbauverein (OGV) wie so viele Dörfer im Rest des Landkreises. Dort sind die Vereine mehr oder weniger aktiv. Einige fallen durch großes Engagement auf, andere haben ernste Nachwuchssorgen.

Ein Zeitzeuge der Vergangenheit nach dem anderen wurde schon zu Grabe getragen – so auch Johannes Huter, der einst über 90 Jahre alt wurde, aber noch wusste, dass nach dem Zweiten Weltkrieg einmal ein OGV in Heroldingen existierte. Vorsitzender war damals Lehrer Ernst Dettweiler, der Vater des gegenwärtigen Rieser Kreisheimatpflegers. Der ruhige Karl Gerstmeier diente als Kassier des laut Huter nicht sehr aktiven Vereins, der nur etwa zwei Jahrzehnte Bestand gehabt haben soll. Es habe aber Baumschnittkurse seitens des ehemaligen Landratsamts Nördlingen gegeben, woran sich bis zu 16 Personen beteiligten.