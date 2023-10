Die Heuberger wünschen sich einen Holzzaun

Bei der Bürgerversammlung in Heuberg geht es um das Jubiläum des Dorfes. Zwei weitere Veranstaltungen stehen an. Was den Besucherinnen und Besuchern ein Anliegen ist.

Das Jubiläumsjahr „800 Jahre Heuberg“ war auch bei der Bürgerversammlung im 170 Einwohner zählenden Ortsteil der Stadt Oettingen präsent. Ob nun 700 Jahre oder 800 Jahre, wie Ortssprecher und Stadtrat Martin Löffler in seinen Ausführungen launisch verwies, das Dorf habe durch großen Zusammenhalt und Gemeinschaft ein besonderes Jahr erlebt. Und das ist noch nicht zu Ende, so Löffler.

Denn am Samstag, 4. November, findet die 50-jährige Eingemeindungsfeier statt und am Freitag, 24. November, der offizielle Abschluss des Jubiläumsjahres. Wie in den bisherigen vier Bürgerversammlungen in Niederhofen, Nittingen, Erlbach und Lehmingen stellte Bürgermeister Thomas Heydecker die Einwohnerzahlen, den Haushalt, die Veranstaltungen und die Baumaßnahmen vor. Prägend war die „Krone“ und die bevorstehende Ertüchtigung der Kläranlage. Bei Vorlage aller Fakten und wie die 14 Millionen Euro städtischer Anteil finanziert werden sollen, wird laut Heydecker der Bevölkerung in einer eigenen Informationsveranstaltungen dargelegt.

Neuer Mobilfunkmast bei Bettendorf ist genehmigt

Der Mobilfunkempfang habe sich durch den Funkmast bei Dürrenzimmern nicht wesentlich verbessert, jedoch sei das Genehmigungsverfahren für den neuen Mast bei Bettendorf abgeschlossen, so Heydecker. Die maximale Höhe könne 50 Meter betragen, wie hoch die tatsächliche Bauausführung ist, sei noch nicht bekannt Für die Zusammenarbeit mit Martin Löffler und dem zweiten Heuberger Stadtrat Rudolf Oesterle dankte das Stadtoberhaupt und dem gesamten Team um Robert Holzmann und allen Helferinnen und Helfern für deren Einsatz im Jubiläumsjahr.

Der „Tag des Dorflebens“ habe ihn beeindruckt und mache das Dorf und das Miteinander lebens- und liebenswert. Beginnend vom „Weigel-Tag“ im März über Gemeinde- und Kirchenfest bis zum herausragenden Dorffest im August spannte Martin Löffler den Bogen über das Jubiläumsjahr. Bei den dörflichen Belangen soll der Stellplatz für Wertstoffe vom Sportplatz zum Pumphaus verlegt werden, was noch mit dem Bauamt abgestimmt wird. Die Sauberkeit und Pflege der Gewässer und Gehölze wurden ausführlich in der Diskussion angesprochen, insbesondere die Wasserabführung von Grimmgraben und Lachgraben. Eine Abstimmung mit dem Bauamt ist notwendig. Ein Konzept für diese Pflegemaßnahmen wurde angeregt.

91 Bilder Traktoren, alte Geräte, Vorträge: So feiert Heuberg sein großes Jubiläum Foto: Ann-Kathrin Wanger

Mit der geplanten Stromnetzerweiterung im Ort sollten Leerrohre für Glasfaser verlegt werden, hieß es, jedoch müsse ein Konzept erarbeitet werden. Ebenso lag den Heubergern der Zustand der Feldwege am Herzen. Knackpunkte wie die Widmung der Wege oder Zuständigkeiten werden geklärt. Für den Spielplatz wünsche sich die Ortschaft einen Holzzaun, entgegen der städtischen Praxis einheitlicher Metallzäune. Die Anliegen aus der Bürgerschaft werden in die Verwaltung mitgenommen und bearbeitet, sicherte Bürgermeister Heydecker zu und schloss mit Dank an die Gastfreundschaft im Feuerwehrgerätehaus und das große Interesse und Diskutierfreudigkeit der Bürgerschaft.