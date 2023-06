Heuberg

06:00 Uhr

Funkmast in Heuberg könnte im Sommer 2024 stehen

In Heuberg könnte im kommenden Jahr ein Funkmast errichtet werden.

Plus In die Pläne für den Funkmasten in Heuberg kommt Bewegung, doch die Stadt Oettingen muss noch zustimmen. Wie es dann weitergehen würde.

Der Bau eines bereits seit geraumer Zeit diskutierten Mobilfunkmastes zwischen Heuberg und Bettendorf auf einem städtischen Grundstück stößt bei der Heuberger Bevölkerung auf Zustimmung. Bei einer Informationsveranstaltung waren nur zwei von rund 30 Anwesenden mit den entsprechenden Planungen der Firma Novec nicht einverstanden.

Das Unternehmen mit Sitz in Berlin will auf eigene Kosten den Masten errichten und an einen oder mehrere Netzbetreiber vermieten. Die Stadt Oettingen erhält Pacht für die Grundstücksfläche, auf der die Anlage steht. Diese sei von Novec betriebswirtschaftlich und funktechnisch geprüft und für geeignet angesehen worden, sagte der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Oettingen, Günther Schwab, gegenüber unserer Redaktion.

