Große Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Oettingen: So geht es jetzt weiter

Plus Nicht nur in Niederhofen, auch in Heuberg soll künftig Sonnenstrom produziert werden. Die Bürger haben bei einer Infoveranstaltung ganz detaillierte Fragen.

Von Gitte Händel

Vom Bau einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit Stromspeicher ist man in den Oettinger Stadtteilen Heuberg und Niederhofen noch einige Entscheidungen entfernt. Ein bis zwei Jahre, so die Einschätzung von Christopher Kohles und Oettingens Geschäftsleiter Günther Schwab, könnte es schon noch dauern, bis dort Sonnenstrom erzeugt werden könnte.

Kohles ist Projektentwickler bei Südwerk Energie. Das Unternehmen hat bei der Stadt Oettingen zwei Anträge auf Bauleitplanung eingereicht. Eine der Freiflächen-Photovoltaikanlagen soll in Niederhofen entstehen, die andere in Heuberg. Kohles stellte jetzt auch in Heuberg den etwa 50 Gästen das Vorhaben noch einmal vor. Er wies darauf hin, dass die Vorgaben der Richtlinie der Stadt Oettingen eingehalten werden. „Die Energieversorgung in die eigene Hand nehmen“ ist für Kohles das wesentliche Argument für den Bau der Anlage. Zum Gesamtkonzept gehören neben der Photovoltaikanlage Energiespeicher für Zeiten, in denen mehr produziert als abgenommen wird und ein Umspannwerk, um den Strom ins Netz zu leiten. Eine Trassenplanung nach Wechingen gebe es allerdings noch nicht.

