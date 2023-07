Heuberg feiert 800-jähriges Bestehen mit einer Fotoausstellung

Heuberg besteht seit 800 Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es eine besondere Ausstellung.

Zum Jubiläum "800 Jahre Heuberg" präsentiert das Dorfteam eine Fotoausstellung im Rahmen des Gemeindefestes der Evangelischen Kirchengemeinde Heuberg. In einem rustikal anmutenden „Stadl“ wird das Leben vom 20. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit in einer Vielzahl von Fotos gezeigt. Dabei reicht die Palette der Bilder von Dorfansichten aus verschiedenen Perspektiven über alte landwirtschaftliche Anwesen bis zu Fotografien über das Dorfleben in Schule und Kirche.

Das Aussehen des Dorfes hat sich stark verändert, so sind die alten eingeschossigen Bauernhäuser fast alle durch Neubauten ersetzt worden. Die Rubrik Konfirmationen und Hochzeiten weckt Erinnerungen an traditionelle Bräuche bei diesen Festen, auch die sich wandelnden Modetrends können Interessierte aus den Aufnahmen ablesen. In alten Familienfotos können Ahnenreihen einzelner Familien zurückverfolgt werden, deren Namen schon im Dorf ausgestorben sind, wie etwa Familien Eberle oder Mamberer.

Heuberg feiert 2023 sein 800-jähriges Bestehen

Zum Bereich „kirchliches Leben“ gibt es zahlreiche Gruppenaufnahmen von Posaunenchorjubiläen, vom Frauenkreis, der Landjugend und dem ehemaligen Kirchenchor; auch eine Porträtreihe ehemaliger Heuberger Pfarrer ist zu sehen. So mancher aufmerksame Besucher der Präsentation findet sich dabei selbst auf einem nostalgischen Schulbild abgebildet.

Über die positive Resonanz vieler interessierter Besucherinnen und Besucher dieser Zeitreise in Bildern freut sich das Team "800 Jahre Heuberg“ im Jubiläumsjahr 2023. Das Wirken und die Lebensleistung vorheriger Generationen wird somit am Leben erhalten und soll Ansporn für nachfolgende sein, teilen die Verantwortlichen mit. (AZ)

