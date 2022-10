Neues Wohngebiet hat in Heuberg nicht die höchste Priorität

Plus Bei der Bürgerversammlung in Heuberg kommt ein mögliches Baugebiet zur Sprache, Bürgermeister Heydecker reagiert zurückhaltend. Gute Nachrichten gibt es im Bereich Breitbandausbau.

Die Heuberger wünschen sich möglichst schnell für ihren Ort einen Glasfaserausbau und gute Mobilfunkverbindungen. Dies wurde bei der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus deutlich. Beim Breitbandausbau hatte Bürgermeister Thomas Heydecker gute Nachrichten dabei. Das Unternehmen Deutsche Giganetz sei bereit, in Heuberg einen Ausbau des Breitbandnetzes auf eigene Kosten vorzunehmen.