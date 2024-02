Heuberg

20:35 Uhr

Vergilbte Blätter erzählen von vergangenen Zeiten am Heuberger Flugplatz

Plus Johann Rau schreibt als Jugendlicher die Ereignisse um den Heuberger Flugplatz in einem Schulheft auf. Seine Erinnerungen wurden aufbewahrt, für Historiker "ein Glücksfall".

Von Werner Paa

Häufig tauchen bei Haushaltsauflösungen persönliche Gegenstände oder auch Aufzeichnungen auf, mit denen die Erben oft nichts mehr anfangen können. So landen sie im Müll und damit verschwinden die letzten Erinnerungen an einen Menschen. Es war ein Glücksfall, dass die Verwandten des Heubergers Johann Rau, dessen persönliche Aufzeichnungen aufbewahrt und so der Nachwelt wichtige Informationen erhalten haben.

Johann Rau, Jahrgang 1927, hatte nämlich als Jugendlicher die Ereignisse um den Heuberger Flugplatz in einem Schulheft und auf vielen losen Blättern aufgeschrieben. So ist über die Anfänge des Flugplatzes zu lesen: „Gleich nach der Machtergreifung fing Hitler mit der Aufrüstung an. Dies geschah zunächst im Geheimen. Er baute zuerst eine moderne Luftwaffe auf. Dazu benötigte man Flugplätze. Zwei davon wurden allein im Ries angelegt, einer in Heuberg und einer in Deiningen." Das Baumaterial habe mit Lastautos hergeschafft werden müssen. Dann wurde eine Feldbahn angelegt, eine kleine Lok zog die Kipplorenwagen, heißt es weiter. An den Sonntagen spielten die Kinder damit. "Sie hatten dann die größte Freude, aber es war ein gefährliches Spielzeug", schreibt Johann Rau. Später wurde ein Bahnanschluss gebaut.

