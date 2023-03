Verwirrung um Jubiläumsfeier: Wie alt ist Heuberg denn nun wirklich?

Eigentlich sollte dieses Jahr das 800-Jahr-Jubiläum gefeiert werden. Doch dann taucht ein Schreiben auf, das bekundet: Heuberg ist erst 700 Jahre alt.

Bei älteren Institutionen und Einrichtungen ist es oft gar nicht so einfach, genau festzustellen, wann diese ins Leben gerufen worden sind. Schriftzeugnisse sind manchmal verschollen oder können nicht eindeutig zugeordnet werden. In den Rieser Dörfern ist es ganz unmöglich, das genaue Gründungsdatum festzulegen.

Ein Großteil der Orte entstand in der alemannischen Landnahmezeit um das Jahr 500 nach Christus. Besonders die Orte mit den Endungen „-ingen“ und „-heim“ werden dieser frühen Phase zugeschrieben. Da aus dieser Zeit für unsere Gegend gar keine Schriftzeugnisse vorliegen, ist der Nachweis fast immer problematisch. Erst mit einer Königsurkunde vom Jahr 760 beginnt mit der ältesten Erwähnung von Deiningen die Reihe der frühen Ortserwähnungen.