Dampflok fährt von Nördlingen an den Bodensee

Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum bietet am Samstag, 15. Februar 2025, einen Familienausflug der besonderen Art an – ohne Umsteigen und ohne den Stress des Autofahrens geht es mit dem Sonderzug von Nördlingen über Augsburg Hbf und Buchloe nach Lindau, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Zug startet mit bayerischen Schnellzugdampflokomotive S 3/6 3673 in Nördlingen und wird in Buchloe mit dem aus München kommenden Zubringerzug vereint.

Zuglokomotive ab Nördlingen wird Schnellzugdampflokomotive S 3/6 3673 der ehemaligen Königlich Bayerischen Staatsbahnen sein. Die 1918 bei der Lokomotivfabrik J. A. Maffei in München gebaute Lokomotive sei derzeit die älteste betriebsfähige Schnellzugdampflok in Deutschland. Der Bodensee-Express fährt zunächst von Nördlingen über die Riesbahn nach Donauwörth und von dort über Augsburg nach Buchloe. Ab Buchloe geht es dann über die landschaftlich reizvolle und steigungsreiche Strecke der „Allgäu-Bahn” weiter über Kaufbeuren, Kempten und Immenstadt nach Lindau. Der Sonderzug besteht aus historischen Wagen der 2. Klasse und führt einen Speisewagen mit. Im Zug erhalte jeder Fahrgast einen reservierten Sitzplatz. Der Zustieg ist in Nördlingen, Donauwörth, Augsburg Hbf (90 Euro pro Erwachsener) sowie Buchloe (85 Euro pro Erwachsener) möglich. Rabattierungen sind für Kleingruppen und Familien verfügbar.

Voraussichtlicher Fahrplan: Nördlingen ab ca. 7 Uhr, Donauwörth ab ca. 7.30 Uhr, Augsburg Hbf ab ca. 8.15 Uhr, Buchloe ab ca. 9.45 Uhr, Lindau an ca. 12 Uhr. Die Rückfahrt ist folgendermaßen geplant: Lindau ab ca. 17.15 Uhr, Buchloe an ca. 20.45 Uhr, Augsburg Hbf an ca. 21.30 Uhr, Donauwörth an ca. 22.15 Uhr, Nördlingen an ca. 23 Uhr.

Hinweise zum Zug nach Lindau: Die eingesetzten historischen Wagen sind nicht barrierefrei, allerdings ist das Zugpersonal beim Ein- und Ausstieg gerne behilflich, so die Mitteilung. Die eingesetzten historischen Wagen verfügten über wenig Stauraum. Bedarf an Platz für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen etc. soll mit der Buchung per Mail oder telefonisch angemeldet werden. (AZ)